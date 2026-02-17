Подмосковные самбисты завоевали две медали на международном турнире в Минске

17 февраля 2026, 16:17

Видео: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую награду завоевали представители Московской области на ХХХ Международном турнире по самбо на призы президента Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Призовые места заняли воспитанники спортшколы по единоборствам в Воскресенске Сергей Никулин и Дмитрий Яшин.





«Сергей Никулин, выступавший в весовой категории до 71 килограмма, поднялся на вторую ступень пьедестала почёта, а Дмитрий Яшин стал третьим в весовой категории до 79 килограммов», — говорится в сообщении.