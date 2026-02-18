Подмосковные сноубордистки взяли золото и бронзу на этапах Кубка России

18 февраля 2026, 12:52

оригинал Фото: istockphoto / Alena Iagupa

Спортсменки из Подмосковья успешно выступили на этапах Кубка России по сноуборду, завоевав медали в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «параллельный слалом-гигант», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.