Подмосковные сноубордистки взяли золото и бронзу на этапах Кубка России
Спортсменки из Подмосковья успешно выступили на этапах Кубка России по сноуборду, завоевав медали в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «параллельный слалом-гигант», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Золотую награду в сноуборд-кроссе завоевала Анастасия Привалова, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и истринскую СШОР «Истина». Соревнования V этапа прошли с 15 по 18 февраля на горнолыжном курорте «Красное Озеро» в Ленинградской области.
В параллельном слаломе-гиганте бронзовый результат показала Полина Мулендеева (ЦОВС, СШОР «Истина», Истра). Этапы Кубка страны в этой дисциплине принимал Красноярск: старты на ГК «Сопка» состоялись с 13 по 17 февраля.
Турниры проведены в рамках государственной программы «Спорт России».
