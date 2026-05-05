1,3 тыс. водителей в Подмосковье оштрафовали за неправильную парковку в апреле

оригинал

За апрель к административной ответственности привлекли более 1,3 тысячи автовладельцев за парковку в неположенных местах. Нарушения зафиксировали благодаря жалобам граждан через мобильное приложение «Народный инспектор», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Общая сумма штрафов составила 6 345 000 рублей. Антирейтинг нарушений за месяц возглавили:
  • парковка на газонах и зелёных зонах — 1 067 случаев;
  • размещение машин, мешающих вывозу мусора с контейнерных площадок — 272;
  • стоянка на детских или спортивных площадках — 4;
  • сброс отходов мимо установленных мест и контейнеров — 1.
Приложение автоматически распознаёт государственные номера, фиксирует время и координаты нарушения. При подтверждении факта система выносит автовладельцу штраф.
Дайана Хусинова

