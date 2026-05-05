В Подмосковье пенсионер создал майнинговую ферму и испортил жизнь соседям

68-летний житель Егорьевска организовал в подмосковном селе Починка ферму по майнингу криптовалюты и лишил стабильного электроснабжения всех соседей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Следствие установило, что из-за майнинговой фермы электросеть перегружалась. В соседних домах происходили перепады электричества и ломалась бытовая техника. Общий ущерб от нелегальной деятельности составил четыре миллиона рублей.





«При обыске в доме полицейские нашли 30 установок, восемь вентиляторов, два роутера и ноутбук», — говорится в сообщении.