В Подмосковье пенсионер создал майнинговую ферму и испортил жизнь соседям

68-летний житель Егорьевска организовал в подмосковном селе Починка ферму по майнингу криптовалюты и лишил стабильного электроснабжения всех соседей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Следствие установило, что из-за майнинговой фермы электросеть перегружалась. В соседних домах происходили перепады электричества и ломалась бытовая техника. Общий ущерб от нелегальной деятельности составил четыре миллиона рублей.

«При обыске в доме полицейские нашли 30 установок, восемь вентиляторов, два роутера и ноутбук», — говорится в сообщении.
Организатора майнинговой фермы задержали. Против него завели уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и посадили до суда под домашний арест.
Лев Каштанов

