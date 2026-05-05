Во Власихе задержали курьера мошенников, забравших у пенсионерки 3,5 млн рублей

05 мая 2026, 16:25

Сотрудники уголовного розыска Власихи задержали 69-летнюю подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





Установлено, что 74-летней жительнице Чехова пришло предложение от неизвестного вступить в общедомовой чат.

«Пенсионерка отказалась, после чего собеседник попросил подтвердить это решение в мессенджере. Затем поступила информация о том, что личный кабинет женщины на портале госуслуг взломан, и ей необходимо позвонить по указанным в сообщении номерам», – сообщила Петрова.

«Чтобы избежать наказания, нужно было немедленно снять все накопления со счетов и передать через курьера для сохранности в некий «резервный фонд». Напуганная жертва выполнила все требования аферистов и отдала незнакомке 3,5 миллиона рублей», – отметила представитель подмосковного МВД.