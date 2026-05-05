Во Власихе задержали курьера мошенников, забравших у пенсионерки 3,5 млн рублей
Сотрудники уголовного розыска Власихи задержали 69-летнюю подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Установлено, что 74-летней жительнице Чехова пришло предложение от неизвестного вступить в общедомовой чат.
«Пенсионерка отказалась, после чего собеседник попросил подтвердить это решение в мессенджере. Затем поступила информация о том, что личный кабинет женщины на портале госуслуг взломан, и ей необходимо позвонить по указанным в сообщении номерам», – сообщила Петрова.Далее неизвестные представились госслужащими и сотрудниками ФСБ. Они сообщили, что пенсионерку подозревают в финансировании ВСУ и пригрозили уголовной ответственностью.
«Чтобы избежать наказания, нужно было немедленно снять все накопления со счетов и передать через курьера для сохранности в некий «резервный фонд». Напуганная жертва выполнила все требования аферистов и отдала незнакомке 3,5 миллиона рублей», – отметила представитель подмосковного МВД.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Позже полицейские задержали подозреваемую, которая выполняла в преступной схеме роль курьера. Та пояснила, что действовала по указанию кураторов, которые сообщили, что для погашения якобы оформленного на неё кредита нужно забирать у граждан деньги и передавать третьим лицам.
Суд отправил женщину под домашний арест. Сейчас полицейские устанавливают соучастников преступления.