Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановки в шести округах Подмосковья
В шести округах Подмосковья специалисты Мосавтодора обнаружили и привели в порядок повреждённые остановочные павильоны, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт прошёл на следующих объектах: Комсомольский проспект в Люберцах, улица Индустриальная в Ногинске, улица Полевая во Фрязине, улица Клемента Готвальда в Подольске, улица Профессиональная в Дмитрове и улица Юбилейная в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.
В ведомстве добавили, что дорожную сеть проверяют каждую неделю. Особое внимание инспекторы уделяют содержанию проезжей части и тротуаров, состоянии остановок, знаков, заграждений, лежачих полицейских и светофоров.
