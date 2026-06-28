13 юных жителей Электростали получили первые паспорта в День молодежи

28 июня 2026, 17:44

Фото: Администрация Электросталь г.о.

В День молодежи, 27 июня, юным жителям Электростали торжественно вручили первые паспорта в парке «Авангард». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.







Главный документ страны получили 13 подростков, которым исполнилось 14 лет. Также важным моментом праздника стало подведение итогов первого городского конкурса юнармейских отрядов.



На протяжении учебного года дети пробовали силы в патриотических, спортивных и общественных мероприятиях на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. Победителем стал отряд «Сталь» из школы №22, на втором месте оказался «Ратник» из гимназии №21, а на третьем — «15 бастион» из школы №15.



Глава округа Филипп Ефанов высоко оценил труд наставников и руководителей образовательных учреждений, вносящих вклад в реализацию молодежной политики. Он отметил, что благодаря совместной работе школ, колледжей, вузов и общественных организаций у подрастающего поколения есть возможность развиваться и добиваться поставленных целей.



На мероприятии также присутствовали депутат Госдумы Геннадий Панин и депутат Мособлдумы Линара Самединова.