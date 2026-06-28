Более 75 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня молодежи в Подмосковье
В День молодежи главной праздничной площадкой региона стал Подольск. В Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина развернулась масштабная программа, объединившая активистов, волонтеров, творческую молодежь и участников форума «Мы — Россия», стартовавшего в Химках 24 июня.
Вместе с подмосковными ребятами праздник встретили гости из Донецкой и Луганской Народных Республик. Торжества прошли под тремя ключевыми смыслами: «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России». Торжественное открытие началось с приветствия министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе.
«Мы вами очень гордимся. Гордимся вашими успехами в учебе, спорте, науке, творчестве. Спасибо всем тем, кто занимается волонтерством, помогает фронту, помогает жителям Московской области. В Подмосковье есть много мест, где вы можете развиваться, заниматься спортом, творчеством, добиваться успехов в учебе — это парки, школы, спортивные объекты, дома культуры. Мечтайте, дерзайте, ничего не бойтесь, наслаждайтесь, ищите друзей, поддерживайте близких и родных. И, конечно же, будьте счастливы!» — сказала она.
Праздник начался с молебна в Храме Воскресения Христова. В парке работали 23 тематические площадки. На «Патриотической аллее» гостей знакомили с профессией оператора БПЛА, учили первой помощи, организовывали письма на фронт. Состоялась встреча с участником СВО Артемом Падалкой. Свои площадки представили «Движение Первых», ВСКС, «Волонтеры Подмосковья», МГЕР и другие организации.
Спортивная зона предложила турниры по лазертагу, воркауту, метанию ножей и настольному теннису. Работала полевая кухня.
Главным визуальным символом стал арт-объект «Конь огонь», расписанный подольскими художниками в технике «Гжель» прямо на глазах зрителей. Творческая молодежь создавала граффити на двух арт-кубах. Работали маркет «Создано молодыми» (около 40 резидентов) и выставка талантов Большого Подольска.
Мероприятия прошли в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Организатором выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке подольской администрации.