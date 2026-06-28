Более 75 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня молодежи в Подмосковье

28 июня 2026, 13:51

оригинал Екатерина Швелидзе (Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области)

В День молодежи главной праздничной площадкой региона стал Подольск. В Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина развернулась масштабная программа, объединившая активистов, волонтеров, творческую молодежь и участников форума «Мы — Россия», стартовавшего в Химках 24 июня.





Вместе с подмосковными ребятами праздник встретили гости из Донецкой и Луганской Народных Республик. Торжества прошли под тремя ключевыми смыслами: «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России». Торжественное открытие началось с приветствия министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе.





«Мы вами очень гордимся. Гордимся вашими успехами в учебе, спорте, науке, творчестве. Спасибо всем тем, кто занимается волонтерством, помогает фронту, помогает жителям Московской области. В Подмосковье есть много мест, где вы можете развиваться, заниматься спортом, творчеством, добиваться успехов в учебе — это парки, школы, спортивные объекты, дома культуры. Мечтайте, дерзайте, ничего не бойтесь, наслаждайтесь, ищите друзей, поддерживайте близких и родных. И, конечно же, будьте счастливы!» — сказала она.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области