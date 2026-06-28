723 выпускника отметили окончание школы на новой набережной в Орехово-Зуеве
723 выпускника торжественно отметили окончание школы 27 июня на новой набережной в Орехово-Зуеве. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Ребят поздравили депутат Госдумы Геннадий Панин, глава муниципалитета Руслан Заголовацкий и депутат Мособлдумы Эдуард Живцов.
«Ребята, поздравляю! Это только начало! Дальше — больше! Никогда не переставайте мечтать!» — выразил пожелания Панин.В этом году 24 школьника из Орехово-Зуевского городского округа получили 100 баллов по ЕГЭ. Ученица школы №12 Анастасия Косякова набрала 300 баллов по трем предметам. Еще 40 ребят получили 97, 98 или 99 баллов. 125 выпускников окончили школу с золотыми медалями, 93 — с серебряными.
Среди учеников муниципалитета 10 призеров и два победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Еще 11 ребят стали победителями конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований всероссийского уровня.