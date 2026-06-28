В Люберцах завершилось Первенство России по практической стрельбе из пневматики
В городском округе Люберцы на базе Дворца спорта «Триумф» завершилось Первенство России по практической стрельбе в дисциплинах «карабин пневматический» и «пистолет пневматический». Масштабные соревнования, проходившие с 23 по 29 июня, собрали более 500 участников из свыше 30 регионов Российской Федерации.
На протяжении недели юноши и девушки в возрасте от 11 до 20 лет боролись за звание сильнейших, демонстрируя высокий уровень подготовки, точность, скорость и мастерство владения пневматическим оружием. Честь Московской области защищали более 50 спортсменов.
Организатором турнира выступила Федерация практической стрельбы России (ФПСР) при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьёва и региональной Федерации практической стрельбы. Первенство в Люберцах стало одним из крупнейших молодёжных соревнований по практической стрельбе в стране и внесло значительный вклад в развитие детско-юношеского спорта, а также популяризацию этого вида спорта среди молодёжи.
Важной вехой в развитии стрелковых дисциплин в округе стало подписание 7 марта 2026 года соглашения о сотрудничестве между городским округом Люберцы и ФПСР. Документ нацелен на создание современной инфраструктуры, расширение возможностей для подготовки спортсменов и дальнейшее развитие практической стрельбы среди детей и молодёжи. Ранее, 8 декабря 2025 года, аналогичное соглашение заключалось между Администрацией Городского округа Люберцы и Федерацией практической стрельбы Московской области.
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