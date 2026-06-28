В Люберцах завершилось Первенство России по практической стрельбе из пневматики

28 июня 2026, 13:37

оригинал Фото: istockphoto/adgafoto

В городском округе Люберцы на базе Дворца спорта «Триумф» завершилось Первенство России по практической стрельбе в дисциплинах «карабин пневматический» и «пистолет пневматический». Масштабные соревнования, проходившие с 23 по 29 июня, собрали более 500 участников из свыше 30 регионов Российской Федерации.