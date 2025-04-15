​130 спортсменов собрал в Подольске Всероссийский турнир по городошному спорту

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
В Подольске проходят Всероссийские соревнования юношей и девушек по городошному спорту «Меткие биты». Они стартовали на территории спорткомплекса «Труд», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В состязаниях участвуют порядка 130 спортсменов из Подольска, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Тульской, Томской, Нижегородской, Саратовской областей, Татарстана и Краснодарского края. Они соревнуются в классических городках.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Состязания продлятся до 16 апреля.
Всесезонные городошные площадки открыли в Подольске в октябре 2022 года. В городки на стадионе играли ещё во времена СССР.
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«Этот вид спорта имеет особое значение для Подольска. Мы гордимся тем, что на нашей земле подготовлено более 20 мастеров спорта, среди которых Николай Мулюкин – заслуженный мастер спорта СССР и многократный чемпион. Давайте поддержим наших спортсменов и создадим атмосферу дружбы и соперничества», – сказал замглавы городского округа Вадим Буров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Состязания продлятся до 16 апреля.
Всесезонные городошные площадки открыли в Подольске в октябре 2022 года. В городки на стадионе играли ещё во времена СССР.
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Лора Луганская