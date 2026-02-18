1300 подмосковных молодых семей улучшили жилищные условия за последние пять лет

18 февраля 2026, 16:04

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Около 1300 молодых семей улучшили жилищные условия за пять лет за счёт программы поддержки для покупки жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы со ссылкой на её председателя Игоря Брынцалова.





В Подмосковье действует специальная программа для молодых семей. По словам Брынцалова, решение родить первого или второго ребёнка часто связано с возможностью обустроить семейный очаг.

«Эта программа – прямой вклад в демографическое благополучие Подмосковья. С 2021 года участниками программы стали свыше 1300 молодых семей. В этом году планируется, что социальные выплаты получат 246 таких семей. На эти цели запланировано 906,7 млн рублей», – сказал спикер Мособлдумы.