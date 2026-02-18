1300 подмосковных молодых семей улучшили жилищные условия за последние пять лет
Около 1300 молодых семей улучшили жилищные условия за пять лет за счёт программы поддержки для покупки жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы со ссылкой на её председателя Игоря Брынцалова.
В Подмосковье действует специальная программа для молодых семей. По словам Брынцалова, решение родить первого или второго ребёнка часто связано с возможностью обустроить семейный очаг.
«Эта программа – прямой вклад в демографическое благополучие Подмосковья. С 2021 года участниками программы стали свыше 1300 молодых семей. В этом году планируется, что социальные выплаты получат 246 таких семей. На эти цели запланировано 906,7 млн рублей», – сказал спикер Мособлдумы.Для участия в подпрограмме «Молодая семья» нужно соответствовать нескольким критериям: быть не старше 35 лет; нуждаться в жилье; проживать в Московской области; иметь доходы для оплаты 65% расчётной стоимости жилища или возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявление на участие в программе можно в уполномоченном органе местного самоуправления или в МФЦ по месту жительства одного из супругов. Другой вариант – оформить его через личный кабинет на портале.