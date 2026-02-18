Достижения.рф

1300 подмосковных молодых семей улучшили жилищные условия за последние пять лет

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Около 1300 молодых семей улучшили жилищные условия за пять лет за счёт программы поддержки для покупки жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы со ссылкой на её председателя Игоря Брынцалова.



В Подмосковье действует специальная программа для молодых семей. По словам Брынцалова, решение родить первого или второго ребёнка часто связано с возможностью обустроить семейный очаг.

«Эта программа – прямой вклад в демографическое благополучие Подмосковья. С 2021 года участниками программы стали свыше 1300 молодых семей. В этом году планируется, что социальные выплаты получат 246 таких семей. На эти цели запланировано 906,7 млн рублей», – сказал спикер Мособлдумы.
Для участия в подпрограмме «Молодая семья» нужно соответствовать нескольким критериям: быть не старше 35 лет; нуждаться в жилье; проживать в Московской области; иметь доходы для оплаты 65% расчётной стоимости жилища или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявление на участие в программе можно в уполномоченном органе местного самоуправления или в МФЦ по месту жительства одного из супругов. Другой вариант – оформить его через личный кабинет на портале.
Лора Луганская

