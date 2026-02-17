Мособлдума: в студотряды Подмосковья входят более 7,5 тыс. человек
Число участников студенческих отрядов Московской области превышает семь с половиной тысяч. По этому показателю Подмосковье является одним из лидеров России, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Всего в регионе сформированы свыше 140 отрядов на базе более чем 50 образовательных учреждений.
«Участие в студенческих отрядах — это возможность личного и профессионального развития нашей молодёжи. Ребята не просто работают, они получают опыт в различных сферах, учатся взаимодействовать в коллективе и находить решения для реальных задач», — сказал спикер областного парламента Игорь Брынцалов.Он также напомнил, что для работодателей, привлекающих студенческие отряды, предусматриваются льготы на выплату страховых взносов.