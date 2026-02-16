В Подмосковье в этом году жильём обеспечат около 790 детей-сирот
789 детей-сирот из Московской области получат в этом году свою жилплощадь. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Согласно принятым в регионе нормам, сироты могут получить выкупленную для них квартиру или сертификат на приобретение жилья.
«В текущем году мы планируем обеспечить жильем 789 детей-сирот. Для 735 из них предусматриваются сертификаты. На это заложено почти четыре миллиарда рублей, из которых около 3,7 млрд рублей — на сертификаты», — рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.Обладатель сертификата может сам подобрать квартиру в удобном для себя доме и районе, а если есть возможность доплатить — то купить жильё большего размера.
Всего за последние пять лет в Подмосковье жильём обеспечили 4 613 детей-сирот. Сертификаты им начали выдавать с 2023 года.