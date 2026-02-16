В Подмосковье в этом году жильём обеспечат около 790 детей-сирот

16 февраля 2026, 11:45

оригинал Фото: istockphoto.com/Nanci Santos

789 детей-сирот из Московской области получат в этом году свою жилплощадь. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Согласно принятым в регионе нормам, сироты могут получить выкупленную для них квартиру или сертификат на приобретение жилья.





«В текущем году мы планируем обеспечить жильем 789 детей-сирот. Для 735 из них предусматриваются сертификаты. На это заложено почти четыре миллиарда рублей, из которых около 3,7 млрд рублей — на сертификаты», — рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.