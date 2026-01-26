135 млрд рублей из бюджета Подмосковья пойдут на строительство и ремонт соцобъектов

26 января 2026, 22:32

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов МО

Объём финансирования государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в Подмосковье этом году составит 135 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.





Почти половину этих средств планируют направить на капремонт объектов сферы образования, значительную часть – на здравоохранение.

«Такой подход отражает устойчивую стратегию региона, ориентированную на долгосрочные инвестиции в социальную инфраструктуру. Бюджет Московской области на 2026 год – не просто набор цифр и подпрограмм. Это карта приоритетов региона, где за каждой строкой стоят строительство, реконструкция или ремонт больницы, школы, спорткомплекса, а в конечном счёте – качество жизни миллионов людей», – отметили в министерстве.