В округе Волоколамск стартовал ремонт учебного корпуса аграрного техникума
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Ремонт учебного корпуса аграрного техникума «Холмогорка» начался в деревне Ивановское округа Волоколамск. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас подрядчик приступил к демонтажным работам.
«В рамках капитального ремонта в здании общей площадью более шести с половиной тысяч квадратных метров обновят фасад, кровлю, входные группы, полностью заменят инженерные сети, сантехнику, двери и окна, проведут отделку помещений и установят новое оборудование и мебель, а также благоустроят прилегающую территорию», — сказал глава регионального Минстройкомплекса Александр Туровский.Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Сдать обновлённое здание в эксплуатацию должны в 2027 году.