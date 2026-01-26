Достижения.рф

В округе Волоколамск стартовал ремонт учебного корпуса аграрного техникума

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Ремонт учебного корпуса аграрного техникума «Холмогорка» начался в деревне Ивановское округа Волоколамск. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Сейчас подрядчик приступил к демонтажным работам.

«В рамках капитального ремонта в здании общей площадью более шести с половиной тысяч квадратных метров обновят фасад, кровлю, входные группы, полностью заменят инженерные сети, сантехнику, двери и окна, проведут отделку помещений и установят новое оборудование и мебель, а также благоустроят прилегающую территорию», — сказал глава регионального Минстройкомплекса Александр Туровский.
Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Сдать обновлённое здание в эксплуатацию должны в 2027 году.
Лев Каштанов

