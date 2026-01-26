Капремонт ФОКа «Знамя» в Ногинске завершат до конца года

26 января 2026, 14:32

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Знамя», расположенный на Санаторной улице в Ногинске, капитально ремонтируют. Работы должны завершить до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас в здании 1966 года построки завершили демонтаж.





«В настоящее время на объекте общей площадью около 2,4 тыс. квадратных метров проводят усиление несущих конструкций и кладку перегородок, а также штукатурят стены. Общая строительная готовность ФОКа составляет 14,5%», — говорится в сообщении.