Капремонт ФОКа «Знамя» в Ногинске завершат до конца года
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Знамя», расположенный на Санаторной улице в Ногинске, капитально ремонтируют. Работы должны завершить до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас в здании 1966 года построки завершили демонтаж.
«В настоящее время на объекте общей площадью около 2,4 тыс. квадратных метров проводят усиление несущих конструкций и кладку перегородок, а также штукатурят стены. Общая строительная готовность ФОКа составляет 14,5%», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в здании обновят крышу и фасад, проведут отделочные работы, заменят все инженерные сети, сантехнику, двери и окна, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, завезут новое спортивное оборудование и мебель.