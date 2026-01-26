В Богородском округе продолжают капремонт Центра образования № 26
В деревне Большое Буньково Богородского округа продолжают капитальный ремонт Центра образования № 26. Работы идут по адресу: улица Ленинская, дом 182. Подрядчик завершает демонтаж и уже приступил к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Капремонт проводят по государственной программе обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».
В учебном корпусе 1970 года постройки строители приведут в порядок кровлю и фасад, обновят входную группу, полностью заменят окна и двери. Внутри здания выполнят отделку всех помещений и обновят инженерные системы — трубы, электропроводку и системы пожарного оповещения.
А еще подрядчик благоустроит прилегающую территорию. В классы, пищеблок, спортивный и актовый залы установят новую мебель и оборудование.
Завершить капитальный ремонт Центра образования № 26 планируют к 1 сентября 2026 года.
Читайте также: