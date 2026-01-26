В Богородском округе продолжают капремонт Центра образования № 26

26 января 2026, 14:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В деревне Большое Буньково Богородского округа продолжают капитальный ремонт Центра образования № 26. Работы идут по адресу: улица Ленинская, дом 182. Подрядчик завершает демонтаж и уже приступил к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.