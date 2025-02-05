13,5 тыс. подмосковных медработников получили за год компенсацию за аренду жилья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 13,5 тыс. подмосковных медработников получили в 2024 году компенсацию за аренду жилья. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как напомнили в пресс-службе регионального парламента, в этом году в Подмосковье увеличили компенсацию аренды жилья медикам. Введена прогрессивная система: в ряде округов размер выплаты увеличился до 30 тыс. рублей ежемесячно для медработника и до 45 тыс. рублей – для пары, если оба супруга работают в сфере здравоохранения.
Помимо этого, с 2025 года расширен перечень должностей. Получить компенсацию теперь могут заведующие структурных подразделений медицинских организаций и ФАПов.
Чтобы оформить компенсацию, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявку рассмотрят за 10 рабочих дней.
Перечень городских округов и размер выплаты можно найти на сайте подмосковного Минздрава.
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Помимо этого, с 2025 года расширен перечень должностей. Получить компенсацию теперь могут заведующие структурных подразделений медицинских организаций и ФАПов.
«Несколько лет в Московской области действует закон, по которому медики могут получить компенсацию за аренду жилья. Как показала практика, эта мера оказалась востребованной. В прошлом году компенсации получили порядка 13,5 тысячи медработников», – рассказал Брынцалов.Список должностей врачей, которые могут получить компенсацию за аренду жилья, можно найти по ссылке.
Чтобы оформить компенсацию, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявку рассмотрят за 10 рабочих дней.
Перечень городских округов и размер выплаты можно найти на сайте подмосковного Минздрава.
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Лора Луганская