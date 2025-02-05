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Главная / Новости / Подмосковье/ 13,5 тыс. подмосковных медработников получили за год компенсацию за аренду жилья

13,5 тыс. подмосковных медработников получили за год компенсацию за аренду жилья

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Около 13,5 тыс. подмосковных медработников получили в 2024 году компенсацию за аренду жилья. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как напомнили в пресс-службе регионального парламента, в этом году в Подмосковье увеличили компенсацию аренды жилья медикам. Введена прогрессивная система: в ряде округов размер выплаты увеличился до 30 тыс. рублей ежемесячно для медработника и до 45 тыс. рублей – для пары, если оба супруга работают в сфере здравоохранения.
Помимо этого, с 2025 года расширен перечень должностей. Получить компенсацию теперь могут заведующие структурных подразделений медицинских организаций и ФАПов.
«Несколько лет в Московской области действует закон, по которому медики могут получить компенсацию за аренду жилья. Как показала практика, эта мера оказалась востребованной. В прошлом году компенсации получили порядка 13,5 тысячи медработников», – рассказал Брынцалов.
Список должностей врачей, которые могут получить компенсацию за аренду жилья, можно найти по ссылке.

Чтобы оформить компенсацию, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявку рассмотрят за 10 рабочих дней.

Перечень городских округов и размер выплаты можно найти на сайте подмосковного Минздрава.

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#компенсации
Специалисты БТИ проведут в Воскресенске выездную встречу по «гаражной амнистии»
06 февраля 2025, 17:54

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Выездную консультацию, посвящённую упрощённому оформлению в собственность гаражей и участков, на которых они установлены, проведут специалисты Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области в городе Белоозёрский округа Воскресенск в среду, 12 февраля, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Встреча по «гаражной амнистии» будет проводиться на территории гаражно-строительного кооператива «Ракета», расположенного на Коммунальной улице в Болоозёрском. Начало в 12:00», — говорится в сообщении.
Владельцы гаражей, пришедшие на встречу, смогут на месте оформить договор на услуги БТИ, при этом им предоставят скидку в размере трёх процентов. Кроме того, в ведомстве предусмотрены различные сезонные и постоянные скидки.

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Количество ДТП с жертвами на подмосковных дорогах снизилось за год на 13%
06 февраля 2025, 17:41

Фото: iStock / GummyBone

206 ДТП с погибшими и ранеными зафиксировали на дорогах Московской области за январь 2025 года. Это на 13% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«По сравнению с январём 2024-го количество аварий снизилось на 13%. На 20% уменьшилось число раненых. Однако при этом увеличилась тяжесть последствий: число погибших выросло на 43%. Такие показатели более характерны для весны – январь был довольно тёплым, и модель поведения участников дорожного движения была соответствующей. Это более высокая скорость и более расслабленное вождение», – пояснили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Там отметили, что самыми аварийными видами ДТП в январе стали наезды на пешеходов и столкновения. Происшествия с пешеходами составляют около половину от общего числа. В основном они происходят из-за невнимательности водителей и пешеходов, а также из-за несоблюдения скоростного режима. В министерстве напомнили, что для повышения безопасности на дорогах Московской области проводится анализ каждого ДТП с погибшими и ранеными. По итогам начинается комплекс работ по обустройству дорог элементами безопасности.

Подмосковная Госавтоинспекция также проводит регулярные рейды по профилактике ДТП. Так, до 24 февраля проходит социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность», направленный на привлечение внимания к правилам безопасной перевозки детей.

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Саввино-Сторожевскому монастырю передали здание для Паломнической службы
06 февраля 2025, 17:35

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Здание караульной палатки, расположенное у Северных ворот звенигородского Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря и находящееся в областной собственности, передали в безвозмездное пользование монастырю, там планируется разместить Паломническую службу, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Общая площадь караульной палатки составляет немногим более 60 квадратных метров. Здание предоставили в безвозмездное пользованию монастырю на 49 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже вторая передача объектов недвижимости Саввино-Сторожевскому: ранее он получил в пользование жилой корпус Духовных училищ.

«Оба здания переданы монастырю в безвозмездное пользование на 49 лет. До конца текущего года министерство планирует передать монастырю еще три объекта — сторожку, Царицыны палаты и гостиницу», — сказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.
Он добавил, что работа по передаче религиозного имущества монастырю ведётся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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В подмосковных библиотеках в 2025 году проведут более 20 фестивалей
06 февраля 2025, 17:24

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В библиотеках Московской области запланировано провести в 2025 году 21 фестиваль разной направленности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Среди направлений – книжные, литературные, поэтические, краеведческие, песенно-поэтические, а также фестивали семейного чтения. Площадками для их проведения станут центральные библиотеки городских округов Мытищи, Долгопрудный, Луховицы, Красногорск, Сергиев Посад, Серпухов и других. На фестивалях состоятся мероприятия по привлечению внимания к чтению, продвижению русского языка и литературы, популяризации Культурного кода региона», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Мероприятия, проводимые в библиотеках Подмосковья, рассчитаны на интересы читателей разных возрастов. Посетителей пригласят на литературные чтения, встречи с авторами, презентации новых книг, выставки, чтения вслух литературных произведений, лекции, литературные викторины и конкурсы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подробнее о предстоящих в библиотеках Подмосковья фестивалях можно прочитать на сайте министерства.

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В Подмосковье отметили рост спроса на творог
06 февраля 2025, 17:00

Фото: istockphoto.com/Arx0nt

Более 3,2 тыс. тонн творога приобрели в Московской области в январе 2025 года, что более чем на два процента больше, чем в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В январе текущего года спрос на творог в Подмосковье увеличился на более чем 2% по сравнению с предыдущим месяцев. Всего за месяц через объекты розничной торговли было реализовано более 3,5 тысяч тонн этого продукта. В среднем, жители региона приобретали около 113 тонн творога в день», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Московской области представлен широкий ассортимент творога: творог классической жирности от 4 до 18%, домашней жирности 19-23% и обезжиренный (с жирностью менее 0,1%). Продаются также безлактозный творог, зерненый творог и творожки с добавлением орехов, сухофруктов и фруктов.

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