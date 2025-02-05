В Подмосковье реабилитацию после болезней за год прошли около 117 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 117 тысяч человек прошли реабилитацию после различных перенесённых заболеваний в медицинских организациях Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В прошлом году реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли почти 117 тысяч человек, что на десять тысяч человек больше, чем в 2023 году», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Он добавил, что реабилитацию в Московской области можно пройти в 24 медицинских организациях. Эти учреждения укомплектованы самым современным оборудованием, включая экзоскелеты. Реабилитация предоставляется бесплатно, по полису ОМС после различных травм, а также пациентам с заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и патологиями центральной и периферической нервной системы.
Читайте также:
Врачи Дубны во время проведения Дня борьбы против рака обнаружили три случая
Мытищинские хирурги извлекли из бронха пенсионерки куриную кость
Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили за год около 6,6 тыс. выездов
Лев Каштанов