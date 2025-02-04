Врачи Дубны во время проведения Дня борьбы против рака обнаружили три случая

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В поликлинике №1 городского округа Дубна во Всемирный день борьбы против рака для жителей провели онкоскрининг. Во время акции выявили три случая патологии, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«За весь прошлый год в Дубненской больнице диагностировали около 600 случаев заболеваний онкологией. А за первый месяц 2025-го у нас выявлено уже 49 случаев. Цифра немаленькая. С другой стороны, это хорошо, так как рак выявляют на ранних стадиях. Чем раньше выявляем, тем лучше и быстрее лечим», – рассказала заведующая поликлиникой №1 Дубненской больницы Анастасия Игнатчик.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Как говорят медики, для таких, болезней как онкология, выявление на ранней стадии особенно важно. Поэтому любая диспансеризация должна предусматривать окноскрининг.
В Дубне диспансеризации проводят почти каждую субботу в обеих поликлиниках города. Медики также работают на выезде, используя мобильный комплекс.
4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы против рака.
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Лора Луганская