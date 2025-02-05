Долгопрудненские врачи извлекли пациенту огромный тромб и спасли ему руку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Центра спасения конечностей Долгопрудненской больницы сохранили руку молодому мужчине, достав гигантский тромб. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 34-летний пациент с полным онемением правой руки, болью в плече и шее. Он жаловался на вспышки в глазах, слабость и головокружение. Со слов мужчины, все эти симптомы появились у него несколько часов назад и постепенно нарастали. Обследование выявило у него отсутствие кровотока в подмышечной, подключичной и плечевой артериях с правой стороны.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Причиной артериального тромбоза стал 25-сантиметровый сгусток, закупоривший сосуды от плеча до шеи. Такое нарушение может возникнуть из-за генетических особенностей, неправильного питания, нарушения метаболизма или избыточной массы тела. Больше патология характерна для пожилых людей.
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
Причиной артериального тромбоза стал 25-сантиметровый сгусток, закупоривший сосуды от плеча до шеи. Такое нарушение может возникнуть из-за генетических особенностей, неправильного питания, нарушения метаболизма или избыточной массы тела. Больше патология характерна для пожилых людей.
«В ходе полуторачасовой операции мы удалили тромб специальным баллоном, который, расправившись, продвинул сгусток по сосуду к разрезу в районе локтя. Там мы зацепили его специальным крючком и извлекли. Без удаления тромба пациенту грозила ампутация конечности, а в случае отрыва и попадания в мозг – смерть. Функции руки полностью восстановлены», – рассказал врач-сосудистый хирург Михаил Пырля.Пациент выписан домой на амбулаторное лечение и вернулся к обычной жизни. В поликлинике ему помогут скорректировать образ жизни и назначат соответствующее профилактическое лечение.
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Лора Луганская