137 семей в Люберцах получили выплату на ребёнка-инвалида школьника

18 ноября 2025, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба

В городском округе Люберцы 137 семей получили ежегодную выплату на приобретение питания и одежды для ребёнка-инвалида, который учится в школе. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.





Эта мера поддержки действует для семей, где средний доход ниже полуторакратного прожиточного минимума. Местом жительства обязательно должна быть Московская область. Выплату предоставляют на период обучения ребёнка в государственной или муниципальной школе по программам начального, основного и среднего общего образования. Размер выплаты составляет 13 020 рублей.





«Выплата предоставляется одному из родителей на каждого обучающегося один раз в текущем календарном году. В случае, если ребенок обучается в 9 классе (заканчивает обучение) или 11 классе, заявление необходимо подать до окончания текущего учебного года. В городском округе Люберцы выплату на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду на период его обучения получили 137 семей», — сообщила начальник управления окружного управления социального развития городских округов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино Виктория Балаховская.