В подмосковном Хотьково стартовал капремонт школы №5
В Хотьково начали капремонт школы №5. В учреждении уже начали подготовку помещений: сотрудники вывозят мебель и учебное оборудование, а подрядчик приступает к организации демонтажных работ, сообщили в подмосковном Минстрое.
Капремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Пятую школу в Хотьково ждет масштабное обновление. Подрядчик приступает к работам по капитальному ремонту. В настоящее время ведется передача помещений, вывоз мебели и учебного оборудования. Строители подрядной организации приступили к подготовке начала демонтажных работ», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Александра Туровского.Здание 1964 года постройки площадью 4 300 м² полностью обновят. Строители выполнят внутренние отделочные работы, заменят инженерные коммуникации и сантехнику, модернизируют системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, приведут в порядок входные группы. Территорию вокруг школы благоустроят, а в классы разместят новую мебель и оборудование.
Открыть обновлённую школу планируют 1 сентября 2026 года.