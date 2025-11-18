В подмосковном Хотьково стартовал капремонт школы №5

18 ноября 2025, 14:14

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Хотьково начали капремонт школы №5. В учреждении уже начали подготовку помещений: сотрудники вывозят мебель и учебное оборудование, а подрядчик приступает к организации демонтажных работ, сообщили в подмосковном Минстрое.





Капремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».





«Пятую школу в Хотьково ждет масштабное обновление. Подрядчик приступает к работам по капитальному ремонту. В настоящее время ведется передача помещений, вывоз мебели и учебного оборудования. Строители подрядной организации приступили к подготовке начала демонтажных работ», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Александра Туровского.