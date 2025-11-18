Подмосковные энергетики выполнили годовой план работ в Наро-Фоминском округе
В Наро-Фоминском городском округе специалисты «Мособлэнерго» полностью выполнили план 2025 года по программе повышения надежности электроснабжения. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.
С начала года энергетики построили и реконструировали 4,4 км линий электропередачи и одну трансформаторную подстанцию. А еще они завершили капремонт трёх километров кабельных и воздушных линий напряжением 0,4–10 кВ.
По инвестпрограмме «Мособлэнерго» в округе продолжают работы по строительству и реконструкции ещё 12,8 км ЛЭП и вводу 10,7 МВА дополнительной мощности. По плану капремонта в этом году обновят 7,27 км линий, заменят оборудование на двух подстанциях и ещё на двух проведут строительный ремонт — обновят кровлю, фасады, ворота, двери и защитные конструкции. Также энергетики расчистят 2,28 га охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.
«Мы несколько лет подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
До конца года «Мособлэнерго» завершит работы на 331 объекте электросетевого хозяйства: заменит 64,71 км проводов, выполнит капремонт оборудования в 67 подстанциях, построит и реконструирует более 100 км линий 0,4/6/10 кВ и обновит 109 подстанций и распределительных пунктов. Кроме того, расчистят 8,48 га охранных зон вдоль линий электропередачи.