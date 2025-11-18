Подмосковные энергетики выполнили годовой план работ в Наро-Фоминском округе

18 ноября 2025, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

В Наро-Фоминском городском округе специалисты «Мособлэнерго» полностью выполнили план 2025 года по программе повышения надежности электроснабжения. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.





С начала года энергетики построили и реконструировали 4,4 км линий электропередачи и одну трансформаторную подстанцию. А еще они завершили капремонт трёх километров кабельных и воздушных линий напряжением 0,4–10 кВ.



По инвестпрограмме «Мособлэнерго» в округе продолжают работы по строительству и реконструкции ещё 12,8 км ЛЭП и вводу 10,7 МВА дополнительной мощности. По плану капремонта в этом году обновят 7,27 км линий, заменят оборудование на двух подстанциях и ещё на двух проведут строительный ремонт — обновят кровлю, фасады, ворота, двери и защитные конструкции. Также энергетики расчистят 2,28 га охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.





«Мы несколько лет подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.