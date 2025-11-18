Достижения.рф

Власти и предприниматели Павловского Посада обсудили грядущую налоговую реформу

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Масштабную налоговую реформу подготовили в России. Новые правила вступят в силу с 1 января будущего года. Грядущие перемены обсудили с руководством Павлово-Посадского округа и экспертами представители местного бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Ключевым спикером мероприятия стала налоговый юрист, генеральный директор ООО «Родина и Партнёры» Алла Родина. Участие во встрече принял также первый замглавы округа Сергей Балашов.

«Собравшиеся детально разобрали изменения в таких ключевых вопросах, как расчёт НДС, НДФЛ, страховых взносов, а также налоговые спецрежимы. В конце встречи все желающие смогли задать интересующие их вопросы», — говорится в сообщении.
По итогам беседы Сергей Балашов поблагодарил Аллу Родину за консультацию, а Торгово-промышленную палату и лично Маргариту Смирнову за организацию мероприятия.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0