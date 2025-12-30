14 000 жителей Калининградской области посмотрели «Щелкунчик» «Русского балета»
Артисты Московского областного государственного академического театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева выступили перед жителями Калининграда и Светлогорска.
Представления посетили 14 000 зрителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Балет в авторской редакции Гордеева, ставший символом новогодних праздников, представили в концертном зале «Янтарь-холл» в Светлогорске. Главные партии исполняли молодые дуэты Ольга Журавлёва и Владислав Позднышев, Татьяна Топоркова и Даниил Соколов. Партию Дроссельмейера исполнял солист театра «Русский балет» Владимир Минеев», – рассказали в ведомстве.В спектаклях также участвовали студенты Калининградского филиала МГАХа, воспитанники Музыкального колледжа им. Рахманинова и школы балетного искусства «Арабески». Привлечение учащихся местных хореографических учебный заведений к выступлениям театра уже стало традицией.
Выступления театра проходили в сопровождении Калининградского областного симфонического оркестра под управлением Михаила Кирхгоффа.