В Кашире проведут фестиваль «День Вален’Ока»

30 декабря 2025, 17:03

оригинал Фото: медиасток.рф

Фестиваль «День Вален’Ока» будет проходить в Кашире в первые выходные нового года — 3 и 4 января. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В названии фестиваля объединили слово «валенок» и главную реку города — Оку. В программе мероприятия спектакль «По щучьему велению», музыкальные выступления, мастер-классы и другие развлечения, а также ярмарка.





«В первый день фестиваля гостей научат валять и расписывать валенки, а также пригласят принять участие в создании большого лоскутного валенка и загадать заветное желание на акции «Вален’Ока желаний», — говорится в сообщении.