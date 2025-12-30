В Кашире проведут фестиваль «День Вален’Ока»
Фестиваль «День Вален’Ока» будет проходить в Кашире в первые выходные нового года — 3 и 4 января. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В названии фестиваля объединили слово «валенок» и главную реку города — Оку. В программе мероприятия спектакль «По щучьему велению», музыкальные выступления, мастер-классы и другие развлечения, а также ярмарка.
«В первый день фестиваля гостей научат валять и расписывать валенки, а также пригласят принять участие в создании большого лоскутного валенка и загадать заветное желание на акции «Вален’Ока желаний», — говорится в сообщении.Второй день фестиваля будет посвящён блюдам из рыбы. А завершится праздник общим хороводом в валенках.