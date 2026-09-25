14 подмосковных МФЦ станут площадками Всероссийской контрольной «Выходи решать!»
В многофункциональных центрах Московской области с 28 сентября по 5 октября пройдёт Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
Проверить свои знания в естественных и точных науках сможет любой житель региона старше 14 лет.
«В этом году 14 подмосковных офисов «Мои Документы» станут очными площадками проведения Всероссийской контрольной «Выходи решать!». Для участников создадут комфортные условия. В помещениях центров подготовят рабочие места с компьютерами, предоставят стабильный доступ в интернет, а консультанты смарт-зон при необходимости помогут с авторизацией на платформе», – рассказали в ведомстве.Участникам предложат проверить свои силы по физике, математике, информатике, биологии, астрономии и химии. Для решения онлайн-задач уровня 8-9 классов достаточно базовых школьных знаний и интереса к науке.
Контрольная пройдет на технологической платформе, где участникам нужно будет заранее пройти регистрацию. После выполнения заданий каждый получит именной электронный сертификат с результатом. Сильнейшие участники поборются за призы от Фонда целевого капитала МФТИ.
Очно пройти контрольную «Выходи решать!» можно в МФЦ городских округов Долгопрудный, Егорьевск, Жуковский, Краснознаменск, Ленинский, Мытищи, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольск, Пушкинский, Солнечногорск, Талдомский, Чехов и Электросталь. Точные дату, время и адрес проведения тестирования жителям советуют уточнять в выбранном отделении МФЦ или в его официальных соцсетях.