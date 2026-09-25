14 подмосковных МФЦ станут площадками Всероссийской контрольной «Выходи решать!»

25 сентября 2026, 21:49

оригинал Фото: пресс-службе Мингосуправления МО

В многофункциональных центрах Московской области с 28 сентября по 5 октября пройдёт Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.





Проверить свои знания в естественных и точных науках сможет любой житель региона старше 14 лет.

«В этом году 14 подмосковных офисов «Мои Документы» станут очными площадками проведения Всероссийской контрольной «Выходи решать!». Для участников создадут комфортные условия. В помещениях центров подготовят рабочие места с компьютерами, предоставят стабильный доступ в интернет, а консультанты смарт-зон при необходимости помогут с авторизацией на платформе», – рассказали в ведомстве.