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Росгвардейцы задержали жителя Воскресенска, угрожавшего матери ножом

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны спасли 62-летнюю местную жительницу от нападавшего с ножом сына. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



В дежурную часть поступило сообщение от пожилой женщины, проживающей в доме на Центральной улице. Взволнованная заявительница рассказала, что собственный сын удерживает её в квартире и грозит расправой.

Немедленно прибывшие стражи порядка задержали злоумышленника. Как выяснилось, 45-летний мужчина взял кухонный нож и угрожал матери во время разгоревшегося семейного конфликта.

Для дальнейшего разбирательства его доставили в территориальный отдел полиции.

Лора Луганская

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