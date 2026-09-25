Росгвардейцы задержали жителя Воскресенска, угрожавшего матери ножом

25 сентября 2026, 21:32

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны спасли 62-летнюю местную жительницу от нападавшего с ножом сына. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.