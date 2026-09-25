Росгвардейцы задержали жителя Воскресенска, угрожавшего матери ножом
Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны спасли 62-летнюю местную жительницу от нападавшего с ножом сына. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
В дежурную часть поступило сообщение от пожилой женщины, проживающей в доме на Центральной улице. Взволнованная заявительница рассказала, что собственный сын удерживает её в квартире и грозит расправой.
Немедленно прибывшие стражи порядка задержали злоумышленника. Как выяснилось, 45-летний мужчина взял кухонный нож и угрожал матери во время разгоревшегося семейного конфликта.
Для дальнейшего разбирательства его доставили в территориальный отдел полиции.
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