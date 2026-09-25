В оздоровительном комплексе «Литвиново» прошла диспансеризация для жён военных

25 сентября 2026, 20:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Наро-Фоминский перинатальный центр устроил диспансеризацию для жён погибших и пропавших без вести участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В оздоровительном комплексе «Литвиново» действует программа реабилитации для таких семей. Диспансеризацию организовали в рамках сотрудничества центров. За день женщины смогли пройти обследования гинеколога и эндокринолога, сдать анализы, по назначению сделать УЗИ и маммографию.

«Забота о тех, кому это особенно важно, – наша главная задача. Таким женщинам особенно необходимы внимание и поддержка, ведь они часто забывают о себе в заботах о семье. Мы организовали диспансеризацию так, чтобы за один день можно было пройти всех специалистов и не думать об очередях. Это возможность наконец вспомнить о себе, когда всё внимание сосредоточено на близких», – сказала главврач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.