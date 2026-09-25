Подмосковные самбисты взяли 11 медалей всероссийских соревнований «Бородино»

25 сентября 2026, 21:01

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители СШОР по единоборствам Московской области завоевали 11 медалей на Всероссийских соревнованиях «Бородино» в Можайске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.