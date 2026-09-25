Подмосковные самбисты взяли 11 медалей всероссийских соревнований «Бородино»
Представители СШОР по единоборствам Московской области завоевали 11 медалей на Всероссийских соревнованиях «Бородино» в Можайске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В турнире по самбо участвовали мужчины и женщины, в соревнованиях по боевому самбо – мужчины.
В боевом самбо золотые медали в разных весовых категориях взяли Рустам Адикаев и Лука Сихарулидзе. Серебряным призёром стал Максим Макушкин, бронзовым – Сергей Калякин.
Золото в соревнованиях по спортивному самбо – на счету Анастасии Перевозчиковой и Варвары Константиновой. Серебряные награды – у Наргили Германовой, Павла Сараева и Алексея Бондаря.
Всероссийские соревнования «Бородино» проводятся в Можайске ежегодно и посвящены годовщине Бородинского сражения. В этом году турнир собрал более 300 спортсменов из 23 регионов России.
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