1,4 тыс. жителей Подмосковья стали участниками проекта долговременного ухода

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Проект долговременного ухода в рамках нацпроекта «Демография» с начала реализации в 2023 году охватил в Московской области около 1,4 тыс. жителей. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Цель проекта – поддержка пожилых людей, инвалидов, а также участников спецоперации. Сейчас он в пилотном режиме реализуется в городских округах Воскресенск, Егорьевск, Мытищи, Долгопрудный, Лобня, Кашира, Орехово-Зуево и Ступино.
Участники проекта могут воспользоваться услугой проката технических средств реабилитации – инвалидными колясками, костылями, тростями, специальными кроватями и ортопедическими матрасами.
Один из участников проекта 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Андрей Петрович Волох, который проживает в Воскресенске более 70 лет. Андрей Петрович живёт один, на выходных к нему приезжают дети и внуки, а в будни о нём заботится помощник по уходу Лариса Бутузова.
Читайте также:
В бюджете Подмосковье на выплаты за рождение ребёнка заложено 1,2 млрд рублей
В Московской области выпускникам колледжей предлагают более 32 тыс. вакансий
Региональный материнский капитал за год получили более 5 тыс. семей Подмосковья
«С момента запуска проект долговременного ухода охватил почти 1,4 тыс. жителей региона. Он направлен на помощь как конкретному человеку, нуждающемуся в заботе, так и семей, где есть пожилые или инвалиды. Основная цель – найти подходящий вариант социальной поддержки для каждого случая», – рассказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.Как пояснили в министерстве, система социальной помощи предлагает профессиональный уход на дому людям, которые испытывают трудности с самообслуживанием и передвижением, но хотят оставаться в привычной обстановке. Помогать могут оказывать как родственники, прошедшие специальное обучение, так и сотрудники социальных служб.
Участники проекта могут воспользоваться услугой проката технических средств реабилитации – инвалидными колясками, костылями, тростями, специальными кроватями и ортопедическими матрасами.
Один из участников проекта 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Андрей Петрович Волох, который проживает в Воскресенске более 70 лет. Андрей Петрович живёт один, на выходных к нему приезжают дети и внуки, а в будни о нём заботится помощник по уходу Лариса Бутузова.
«Мы с Андреем Петровичем заранее обсуждаем меню на день. Утром я прихожу к нему и первым делом готовлю завтрак. Затем мы отдыхаем, читаем новости и разговариваем. Он с удовольствием делится интересными историями из жизни, не устаёт шутить. После этого собираемся на прогулку. После обеда у Андрей Петровича – тихий час. В это время я уезжаю к другому подопечному, а к ужину возвращаюсь к Андрею Петровичу», – рассказала помощник.Как напомнили в министерстве, долговременный уход доступен жителям пилотных территорий. Для оформления услуги нужно подать заявление на региональном портале.
Читайте также:
В бюджете Подмосковье на выплаты за рождение ребёнка заложено 1,2 млрд рублей
В Московской области выпускникам колледжей предлагают более 32 тыс. вакансий
Региональный материнский капитал за год получили более 5 тыс. семей Подмосковья
Лора Луганская