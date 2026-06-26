15 команд будут участвовать в турнире серии «Кубок футбольных мам» в Истре
На стадионе «Глебовец» в муниципальном округе Истра 27 июня состоится турнир серии «Кубок футбольных мам». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В соревнованиях примут участие 15 команд из Серпухова, Дмитрова, Раменского, Дубны, Москвы, Зеленограда, а также из Кирова, Владимира и Вологды. Команды разделены на два дивизиона - лигу «Золотых» и лигу «Позолоченных».
«Кубок футбольных мам» – серия турниров, объединяющая активных мам футболистов и всех женщин, неравнодушных к футболу. В этом году организаторы ввели систему рейтинга для команд. За первое место дают восемь очков, за второе – семь, за третье – шесть. По итогам серии составят рейтинг, который определит участников «Золотого» и «Серебряного» кубков на финальном турнире в сентябре», – рассказали в министерстве.
Стадион «Глебовец» имеет особую историю. В 2018 году на этой арене базировалась сборная Франции, которая впоследствии стала чемпионом мира.