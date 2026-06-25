Подмосковный дзюдоист Бифов стал призёром турнира «Большой шлем» в Улан-Баторе
Идар Бифов из Московской области завоевал серебряную медаль на международном турнире по дзюдо «Большой шлем». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Турнир проходил в столице Монголии Улан-Баторе.
«Спортсмен представляет областной Центр олимпийских видов спорта. Он выступал в весовой категории до 100 килограммов. В финальном поединке Бифов уступил сопернику из Италии. Бронзовые награды разделили спортсмены из Грузии и Азербайджана», – рассказали в пресс-службе.
Турнир «Большой шлем» – один из самых престижных этапов в международном календаре, входящих в серию соревнований высшей категории под эгидой Международной федерации дзюдо. В соревнованиях участвуют сильнейшие дзюдоисты мира. Эти старты дают спортсменам возможность заработать рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду.