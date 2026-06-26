В первенстве России по парабадминтону в Раменском участвуют около 30 спортсменов

26 июня 2026, 17:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Около 30 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата принимают участие в первенстве России по парабадминтону, которое проходит в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском. Об том сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир проводится для ребят в возрасте от девяти до 17 лет.





«Первенство является главным стартом года для юниорского состава сборной России по парабадминтону. На основании результатов этих соревнований сформируют составы команды на следующий календарный год», — говорится в сообщении.