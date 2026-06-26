В первенстве России по парабадминтону в Раменском участвуют около 30 спортсменов
Около 30 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата принимают участие в первенстве России по парабадминтону, которое проходит в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском. Об том сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Турнир проводится для ребят в возрасте от девяти до 17 лет.
«Первенство является главным стартом года для юниорского состава сборной России по парабадминтону. На основании результатов этих соревнований сформируют составы команды на следующий календарный год», — говорится в сообщении.Команда Подмосковья на турнире самая многочисленная: в неё вошли девять человек. Старший тренер Московской области по парабадминтону Татьяна Карзубова отметила, что все они настроены на победу.