Спортсменки «ВВА-Подмосковье» вышли в финал чемпионата России по регби-15
Подмосковный клуб «ВВА-Подмосковье» стал финалистом чемпионата России по регби-15. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
В полуфинальном матче против сборной клубов подмосковные регбистки одержали уверенную победу со счётом 98:0.
«Особенно ярко проявили себя Дарья Андрущак и Алина Резанова. В их активе – по пять занесённых попыток. Алёна Ананьева отметилась точными реализациями и дроп-голом», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что финале турнира «ВВА-Подмосковье» встретится со сборной Москвы. Решающая игра состоится 27 июня на столичном стадионе «Слава». Она начнётся в 18 часов.