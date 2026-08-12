15-летний подмосковный подросток поджёг АЗС в Электростали под угрозами мошенников

12 августа 2026, 11:00

Видео: пресс-служба МВД РФ

Подростковая доверчивость часто становится инструментом в руках злоумышленников. Об этом предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





На одной из АЗС городского округа Электросталь загорелась заправочная колонка. Огонь потушили работники автозаправки. Они сообщили о случившемся в полицию.

«Как выяснилось, поджог произвёл молодой человек, который скрылся с места происшествия. Его личность оперативно установили. Им оказался 15-летний подросток. Юношу задержали и для разбирательства доставили в территориальный отдел полиции. Подросток рассказал, что в мессенджере с ним связались неизвестные, которые якобы представляли правоохранительные и налоговые органы», – рассказала Волк в своём Telegram-канале.

«Эта история ещё раз напоминает, как важно быть внимательным к любым подозрительным сообщениям от незнакомцев. При любых попытках склонить вас к противоправным действиям немедленно прекратите общение и обратитесь в полицию», – посоветовала Волк