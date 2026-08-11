Готовность образовательного комплекса в Котельниках достигла 85%

11 августа 2026, 17:48

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Образовательный комплекс, состоящий из школы на 2 100 учеников и детского сада на 350 воспитанников, строят в микрорайоне Опытное Поле в Котельниках. В настоящее время готовность объекта составляет около 85%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Строительство ведётся в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. Сейчас на объекте занимаются фасадом, монтажом инженерных коммуникаций и отделкой помещений. Прилегающую территорию благоустраивают.





«Общая площадь комплекса превышает 33 тысячи квадратных метров. Школа разделена на отдельные блоки для младшеклассников и учеников средних и старших классов. В здании размещаются универсальные и специализированные учебные кабинеты, четыре спортзала, актовый зал, столовая и два библиотечно-информационных центра, а в части детсада — помещения для групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами», — говорится в сообщении.