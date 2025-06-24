В больнице Каширы с начала года диспансеризацию прошли почти 14,5 тыс. жителей

24 июня 2025, 16:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширской больнице проходит программа диспансеризации. С начала года обследованы более 14,4 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Диспансеризация проводится в рамках программы Минздрава Московской области. Работа включает диспансеризацию взрослого населения, углублённую диспансеризацию и профилактические медосмотры, а также диспансеризацию мужчин и женщин репродуктивного возраста.

«Для проведения осмотров взрослых каширские врачи выезжают на предприятия. В ходе диспансеризации и осмотров врачи выявили основные факторы риска. Это повышенное артериальное давление, избыточный вес и высокий уровень сахара в крови. Благодаря раннему выявлению многие пациенты уже начали лечение», – рассказали в пресс-службе.