В больнице Каширы с начала года диспансеризацию прошли почти 14,5 тыс. жителей
В Каширской больнице проходит программа диспансеризации. С начала года обследованы более 14,4 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Диспансеризация проводится в рамках программы Минздрава Московской области. Работа включает диспансеризацию взрослого населения, углублённую диспансеризацию и профилактические медосмотры, а также диспансеризацию мужчин и женщин репродуктивного возраста.
«Для проведения осмотров взрослых каширские врачи выезжают на предприятия. В ходе диспансеризации и осмотров врачи выявили основные факторы риска. Это повышенное артериальное давление, избыточный вес и высокий уровень сахара в крови. Благодаря раннему выявлению многие пациенты уже начали лечение», – рассказали в пресс-службе.Как напомнили в администрации, в этом году право пройти бесплатную диспансеризацию имеет каждый, кто родился в 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007 годах, а также жители старше 40 лет, которым рекомендовано пройти обследование. Для этого нужно обратиться в регистратуру с паспортом и полисом ОМС.