В Подмосковье с начала года прошло более 150 выездных акций для доноров крови
Московский областной центр крови провёл в 2025 году 156 выездных акций для желающих сдать кровь не только в учреждениях. Об этом рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Центр крови регулярно проводит выездные акции, где каждый может стать донором. Всего с начала года в таких мероприятиях участвовали более 11,2 тыс. доноров. При этом заготовлено около 3,9 тонны крови», – отметил Забелин.Как напомнили в подмосковном Минздраве, кровь и её компоненты нужны пациентам с травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также пострадавшим в ДТП и новорождённым с патологиями.
Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Адрес: Москва, ул. Металлургов, 37А.
Полный список учреждений Службы крови Московской области можно найти на сайте.
Телефон координационного центра донорства крови: 8(495) 305-77-00.