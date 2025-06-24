В Подмосковье с начала года прошло более 150 выездных акций для доноров крови

24 июня 2025, 20:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Московский областной центр крови провёл в 2025 году 156 выездных акций для желающих сдать кровь не только в учреждениях. Об этом рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.







«Центр крови регулярно проводит выездные акции, где каждый может стать донором. Всего с начала года в таких мероприятиях участвовали более 11,2 тыс. доноров. При этом заготовлено около 3,9 тонны крови», – отметил Забелин.