В пяти больницах Подмосковья стартовал пилотный проект диагностики рака кишечника
В Московской области запустили пилотный проект ранней диагностики колоректального рака. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Количественный анализ на скрытую кровь в кале теперь можно сдать в пяти медицинских организациях региона. Это Домодедовская, Лобненская, Королёвская, Одинцовская и Балашихинская больницы. Онкоскрининг позволяет выявить скрытое кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта.
«Колоректальный рак занимает одно из первых мест в структуре онкозаболеваемости. Онкоскрининг позволяет выявить болезнь до развития злокачественной опухоли. С начала года в Подмосковье в рамках пилотного проекта скрининг на рак кишечника прошли более 10 тыс. жителей. У 334 из них заподозрили злокачественное новообразование. Углублённая диагностика подтвердила рак у двух пациентов», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Онкоскрининг проводят жителям региона старше 45 лет в ходе диспансеризации и профосмотров. При подозрении на онкологическое заболевание пациентам назначают колоноскопию. В участвующих в пилотном проекте больницах в рамках ОМС можно пройти эту процедуру с применением медикаментозного сна. Это снижает дискомфорт для пациента и позволяет провести исследование максимально точно.