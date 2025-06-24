В пяти больницах Подмосковья стартовал пилотный проект диагностики рака кишечника

24 июня 2025, 14:30

оригинал Фото: iStock / Andrey Mitrofanov

В Московской области запустили пилотный проект ранней диагностики колоректального рака. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Количественный анализ на скрытую кровь в кале теперь можно сдать в пяти медицинских организациях региона. Это Домодедовская, Лобненская, Королёвская, Одинцовская и Балашихинская больницы. Онкоскрининг позволяет выявить скрытое кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта.

«Колоректальный рак занимает одно из первых мест в структуре онкозаболеваемости. Онкоскрининг позволяет выявить болезнь до развития злокачественной опухоли. С начала года в Подмосковье в рамках пилотного проекта скрининг на рак кишечника прошли более 10 тыс. жителей. У 334 из них заподозрили злокачественное новообразование. Углублённая диагностика подтвердила рак у двух пациентов», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.