150 учащихся воскресных школ объединил фестиваль физической и духовной культуры в Щёлкове
Ежегодный фестиваль физической и духовной культуры собрал более 150 учащихся воскресных школ Подмосковья. Он состоялся в городском округе Щёлково, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Участниками фестиваля стали мальчики и девочки 2008-2010 годов рождения, представляющие благочиния Московской епархии и крупные приходы из Одинцова, Балашихи, Подольска, Коломны и Сергиева Посада.
«Спорт – это не только про мир в семье и про дружбу. Это соревнования, в первую очередь. Поэтому желаю сегодня участникам победы. Но победы не любой ценой, а через свои умения, навыки, силу духа, потому что у нас фестиваль физической и духовной культуры», – приветствовал спортсменов председатель отдела по делам молодежи Московской митрополии Дмитрий Нестеров.В программу состязаний вошли семь командных дисциплин: мини-футбол, городошный спорт, лёгкая атлетика, перетягивание каната, вис на перекладине, корнхолл и «весёлые старты».
Традиционный 24-й фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской области прошёл в спорткомплексе «Подмосковье». Его проводили в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».