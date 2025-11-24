150 учащихся воскресных школ объединил фестиваль физической и духовной культуры в Щёлкове

24 ноября 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Ежегодный фестиваль физической и духовной культуры собрал более 150 учащихся воскресных школ Подмосковья. Он состоялся в городском округе Щёлково, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Участниками фестиваля стали мальчики и девочки 2008-2010 годов рождения, представляющие благочиния Московской епархии и крупные приходы из Одинцова, Балашихи, Подольска, Коломны и Сергиева Посада.



«Спорт – это не только про мир в семье и про дружбу. Это соревнования, в первую очередь. Поэтому желаю сегодня участникам победы. Но победы не любой ценой, а через свои умения, навыки, силу духа, потому что у нас фестиваль физической и духовной культуры», – приветствовал спортсменов председатель отдела по делам молодежи Московской митрополии Дмитрий Нестеров.