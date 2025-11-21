Подмосковный пловец Трошин выиграл серебро XXV летних Сурдлимпийских игр
Серебряную медаль получил пловец Марк Трошин из Серпухова на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Награду представитель Подмосковья завоевал в плавании на 200 метров на спине.
«Марк Трошин поднялся на вторую ступень пьедестала почёта. Золотую медаль выиграл украинский спортсмен, а бронзовую — пловец из США», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, что ранее две золотые медали турнира получил пловец Дмитрий Розанов из Одинцовского округа и ещё одно золото — легкоатлетка Виктория Аксёнова из Коломны.
В национальную команду на XXV летних Сурдлимпийских играх входит ещё один подмосковный спортсмен — игрок в настольный теннис Асильбек Суйналиев из Чехова.