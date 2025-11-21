Подмосковный пловец Трошин выиграл серебро XXV летних Сурдлимпийских игр

21 ноября 2025, 14:58

оригинал Марк Трошин (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Серебряную медаль получил пловец Марк Трошин из Серпухова на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Награду представитель Подмосковья завоевал в плавании на 200 метров на спине.





«Марк Трошин поднялся на вторую ступень пьедестала почёта. Золотую медаль выиграл украинский спортсмен, а бронзовую — пловец из США», — говорится в сообщении.