Подмосковные спортсмены стали призёрами Кубка международной лиги клубного биатлона
Спортсмены Московской области завоевали три медали турнира «Ланта GV GOLD Кубок международной лиги клубного биатлона». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В активе команды региона – серебряная и две бронзовые награды.
«В женском масс-старте на 10 км Кристина Резцова их Химок и Анастасия Халили из Павловского Посада заняли соответственно второе и третье места. Бронзовым призёром в масс-старте на 12,5 км среди мужчин стал Карим Халили из Сергиева Посада», – рассказали в ведомстве
Там добавили, что соревнования проходили в Ханты-Мансийске. Участники были разделены на 20 команд, которые боролись за победу в масс-старте и смешанной эстафете.