Подмосковные спортсмены стали призёрами Кубка международной лиги клубного биатлона

24 ноября 2025, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены Московской области завоевали три медали турнира «Ланта GV GOLD Кубок международной лиги клубного биатлона». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В активе команды региона – серебряная и две бронзовые награды.



«В женском масс-старте на 10 км Кристина Резцова их Химок и Анастасия Халили из Павловского Посада заняли соответственно второе и третье места. Бронзовым призёром в масс-старте на 12,5 км среди мужчин стал Карим Халили из Сергиева Посада», – рассказали в ведомстве

