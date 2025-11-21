Подмосковные синхронистки завоевали три медали Кубка России в Калининграде

21 ноября 2025, 19:43

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Подмосковья завоевали три медали на Кубке России по синхронному плаванию. Команда региона взяла две серебряные и бронзовую награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.