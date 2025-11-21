Подмосковные синхронистки завоевали три медали Кубка России в Калининграде
Спортсменки из Подмосковья завоевали три медали на Кубке России по синхронному плаванию. Команда региона взяла две серебряные и бронзовую награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В дисциплине «дуэт – техническая программа» второе место заняли воспитанницы подмосковного Училища олимпийского резерва №1 в Краснознаменске Валерия Плеханова и Анастасия Никитиенко.
Второе «серебро» подмосковные спортсменки завоевали в дисциплине «группа – техническая программа». Тем же составом синхронистки Московской области взяли бронзу соревнований акробатических групп.
Пятый Кубок России по синхронному плаванию проходит с 19 по 22 ноября в Калининграде в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».
Соревнования собрали более 240 спортсменов из 17 регионов страны. Сильнейшие получат право войти в топ-6 участников серии «Гран-При».
Читайте также: