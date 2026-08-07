150 участников вышли на старт «Агрозабега» на выставке «День поля»

07 августа 2026, 22:22

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На выставке «День поля» прошёл «Агрозабег-2026». На старт вышли 150 любителей спорта и ценителей сельской жизни, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Спортсмены преодолели семь километров прямо по полю, через посадки кукурузы и картофеля, вдоль капустных делянок и мимо выходов к каналам мелиорации. На дистанцию вышел министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

«Агрозабег – отличный способ соединить динамику спорта и просторные поля. Каждый километр напоминает, что за урожаем стоит колоссальный труд, а за каждой тарелкой – работа сотен сотрудников АПК», – подчеркнул Мосин.