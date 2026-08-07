На выставке «День поля» определили призёров турнира по рукоборью среди аграриев
Программа выставки «День поля Московской области» вышла далеко за рамки экспозиций. На её площадке состоялся турнир по рукоборью среди представителей агропрома, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
В этом году мероприятие прошло в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа. Поединки на правой руке провели в разных весовых категориях среди мужчин и женщин. Ярким дополнением программы стали мастер-классы и показательные выступления профессионалов.
«Наши аграрии – люди особой закалки. Они привыкли работать в любую погоду, выдерживать высокие нагрузки и не отступать перед трудностями. Турнир по рукоборью – возможность показать силу во всей её полноте и ещё раз напомнить, насколько важен и непрост труд на земле», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
Тон борьбе за награды задали представители картофелеводческих хозяйств. Они заняли значительную часть призовых мест. В абсолютной категории среди женщин победительницей стала Екатерина Абакумова. У мужчин первое место занял Роман Ермаков.
Призёры получили ценные подарки, а всем участникам соревнований вручили поощрительные призы.