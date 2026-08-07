На выставке «День поля» определили призёров турнира по рукоборью среди аграриев

07 августа 2026, 19:17

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Программа выставки «День поля Московской области» вышла далеко за рамки экспозиций. На её площадке состоялся турнир по рукоборью среди представителей агропрома, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





В этом году мероприятие прошло в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа. Поединки на правой руке провели в разных весовых категориях среди мужчин и женщин. Ярким дополнением программы стали мастер-классы и показательные выступления профессионалов.

«Наши аграрии – люди особой закалки. Они привыкли работать в любую погоду, выдерживать высокие нагрузки и не отступать перед трудностями. Турнир по рукоборью – возможность показать силу во всей её полноте и ещё раз напомнить, насколько важен и непрост труд на земле», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.