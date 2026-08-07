Свыше 20 подмосковных фермеров привезли свою продукцию на «День поля»

07 августа 2026, 22:01

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Евгений Рой

Более 20 подмосковных производителей представили сыры, мёд и ягоды на региональном агропразднике «День поля». В этом году он прошёл в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа.