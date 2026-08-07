Свыше 20 подмосковных фермеров привезли свою продукцию на «День поля»
Более 20 подмосковных производителей представили сыры, мёд и ягоды на региональном агропразднике «День поля». В этом году он прошёл в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа.
Андрей назвал своё крестьянско-фермерское хозяйство «Добрый фермер». Он работал в сфере ЖКХ, а в 31 год решил стать фермером. Теперь вместе с супругой выращивает клубнику.
Рамиль из КФХ «Свободный труд» возглавляет Московский крестьянский союз и уже несколько лет обучает молодых фермеров работать на земле. На «День поля» всесте с женой привёз свои фирменные сыры. Один из них он подарил министру сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталию Мосину.
Григорий Глушенков из Москвы вместе с женой Натальей несколько лет назад переехал в деревню Новлянки под Дмитровом. Стал фермерствовать и осваивать старинные русские ремёсла, в том числе пчеловодство.
Помимо ремесленных сыров и натурального мёда, молочной продукции и свежей клубники, посетители ярмарки смогли попробовать и купить мороженое, мясные и колбасные изделия, рыбу, сладости, напитки ручной работы и многое другое.
Читайте также: