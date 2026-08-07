На выставке «День поля» наградили победительниц конкурса «Женщины в АПК»

07 августа 2026, 21:14

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На выставке «День поля» в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа назвали имена победительниц и призёров конкурса «Женщины в АПК». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Как подчеркнули организаторы, в современном агропроме женщины всё чаще берут на себя ключевую роль. Их вкладу был посвящён региональный этап Всероссийского конкурса.

«Подмосковные женщины – особый сплав таланта, деловой хватки и душевной щедрости. Они успешно руководят предприятиями, внедряют современные технологии и при этом находят время на социальные проекты, делая жизнь на селе комфортнее и интереснее. Выбрать лучших было невероятно сложно – каждая участница достойна самых лучших слов. Регион искренне гордится вами, и я уверен: на федеральном этапе наши победительницы подтвердят, что подмосковные женщины – настоящая движущая сила российского агропрома», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.