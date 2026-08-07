На выставке «День поля» наградили победительниц конкурса «Женщины в АПК»
На выставке «День поля» в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа назвали имена победительниц и призёров конкурса «Женщины в АПК». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Как подчеркнули организаторы, в современном агропроме женщины всё чаще берут на себя ключевую роль. Их вкладу был посвящён региональный этап Всероссийского конкурса.
«Подмосковные женщины – особый сплав таланта, деловой хватки и душевной щедрости. Они успешно руководят предприятиями, внедряют современные технологии и при этом находят время на социальные проекты, делая жизнь на селе комфортнее и интереснее. Выбрать лучших было невероятно сложно – каждая участница достойна самых лучших слов. Регион искренне гордится вами, и я уверен: на федеральном этапе наши победительницы подтвердят, что подмосковные женщины – настоящая движущая сила российского агропрома», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
Конкурс собрал ярких представительниц отрасли – от руководителей крупных предприятий до владельцев небольших фермерских хозяйств. В номинации «Суперженщина» первое место заняла Мария Бочарова из тепличного комплекса «Подмосковье» (Воскресенск). В категории «Кто, если не я?» лидером стала Олеся Попова из компании «Фуд Тим» (Дмитровский муниципальный округ). В номинации «Превосходящая звезда» победу одержала Любовь Бочарова из ГК «ВИК» (городской округ Люберцы). Среди участниц номинации «Есть женщины в русских селеньях» лучшей признана Татьяна Ерёмкина из КФХ «Ерёмино поле» (городской округ Щёлково).
Победительницы представят Московскую область на всероссийском финале конкурса «Женщины в АПК».